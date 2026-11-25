Угорщина розглядає можливість контрольованого імпорту української кукурудзи через дефіцит на внутрішньому ринку.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сказав на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції в Береговому, передає Укрінформ.

"Цього року ми отримали значно менше кукурудзи, ніж нам потрібно, і це створює великі проблеми для аграрного сектору. Тому до нас звернулися з проханням відкрити ринок для української кукурудзи, у регульованому та контрольованому форматі, виключно в тих обсягах, про які буде домовлено", – зазначив Мадяр.

За його словами, українське зерно могло б використовуватися для виробництва біоетанолу, а також для забезпечення потреб угорського тваринництва.

"У тваринництві існує великий дефіцит, і ми змушені закуповувати продукцію значно дорожче. Тому такі домовленості є дуже важливими", – наголосив угорський прем'єр.

Також під час переговорів сторони приділили увагу розвитку енергетичної співпраці, зокрема на рівні приватних компаній.

"Ми говорили про енергетичну співпрацю. Не потрібно обмежуватися лише міжурядовою взаємодією, варто розвивати й співпрацю між компаніями, такими як MOL, ORLEN та українськими підприємствами. Нам потрібно шукати домовленості, які відповідатимуть інтересам обох країн", – сказав Мадяр.

Мадяр як приклад навів можливість продажу Україні надлишків дизельного пального з угорського та словацького ринків.

"Якщо, наприклад, MOL має у Словаччині чи Угорщині більше дизельного пального, ніж їм потрібно, чому б не продати його Україні, якщо вона цього потребує? Нам потрібно думати про такі домовленості, від яких виграватимуть обидві країни", – зазначив він.

Ще одним напрямком переговорів став розвиток транспортної інфраструктури, передусім залізничного сполучення та прикордонної логістики. Сторони обговорили можливості розширення потужностей залізничного переходу Чоп - Захонь.

Для реалізації цих домовленостей міністри двох країн, відповідальні за енергетику та сільське господарство, регулярно зустрічатимуться й координуватимуть спільну роботу.

Нагадаємо:

Угорщина має повністю відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.