Безпілотники атакували найпотужніший дата-центр Росії

Безпілотники завдали удару по найпотужнішому дата-центру в РФ

Дрони завдали удару по найпотужнішому в Росії дата-центру, що належить найбільшому банку та технологічній компанії країни – Сбербанку.

Про це повідомляє Reuters.

Об'єкт розташований у Балаково Саратовської області за 650-700 км від кордону з Україною. Це головний дата-центр РФ за проєктною потужністю, яка становить 82 МВт. Там розташовані 3 тис. стійок та до 120 тис. серверів.

У цьому ЦОД також мали розмістити найбільший у Росії суперкомп'ютер, який планували ввести в експлуатацію у 2027 році. Невідомо, чи постраждав він під час атаки.

Фото: Exilenova+

Водночас удар не призвів до перебоїв у роботі сервісів Сбербанку.

"Ми підтверджуємо, що центр обробки даних зазнав атаки. Водночас усі системи та сервіси Сбербанку працюють у звичайному режимі без перебоїв, – сказав журналістам перший заступник гендиректора банку Алєксандр Ведяхін.

Разом із "Яндексом", своїм головним внутрішнім конкурентом, Сбербанк є провідним російським розробником штучного інтелекту. Внутрішній ринок ШІ у РФ поділений між моделлю GigaChat від Сбербанку та YandexGPT.

Нагадаємо:

До цього дрони декілька разів атакували датацентри "Яндекса". Зокрема удари відбулися 8 жовтня – у Сасово, 9 жовтня – у Калузі та 11 жовтня – у Володимирі.

Повідомлялося, що дата-центри в Сасово та Володимирі зупинили роботу внаслідок атак.

"Яндексу" може знадобитися щонайменше пів року для заміни пошкодженої інфраструктури цих трьох дата-центрів.