Трамп не хоче помічати удари росіян по американському бізнесу в Україні – CNN

Незважаючи на те, що Росія посилила атаки на об'єкти в Україні, пов'язані з американськими корпораціями, Трамп і його адміністрація ніяк не реагують на це.

Про це йдеться у публікації CNN.

Президент США і його адміністрація посилили тиск на Україну, щоб змусити припинити удари по російських нафтопереробних заводах, посилаючись на шкоду американським споживачам.

Але і Дональд Трамп, і чиновники адміністрації мовчать щодо російських ударів по американському бізнесу в Україні, зазначає CNN.

Протягом останніх кількох місяців Росія посилила свої атаки на об'єкти, пов'язані з американськими корпораціями, а також на цивільну інфраструктуру в Україні загалом, звертає увагу медіа.

За словами Андрія Гундера, президента Американської торгової палати в Україні, російські ракети та дрони пошкодили об'єкти, що належать деяким з найвідоміших американських брендів, включаючи Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's та Oreo.

Хоча минулому Росія також намагалася перешкоджати роботі успішного американського бізнесу, нічого подібного не відбувалося, сказав він CNN.

Ідеться про прямі удари безпілотниками та ракетами, і росіяни продовжують бити по американському бізнесу в Україні.

"Це сигнал про те, що вони націлюються на американський бізнес. Ми не бачимо жодної реакції з боку Білого дому", — сказав він.

"Нам потрібно, щоб це зупинилося, тому що це американські інтереси, американські гроші, американські інвестори, які піддаються ударам і стають мішенями", — зазначив Гундер.

Коли російський дрон вразив завод Coca-Cola під Києвом на початку вересня, президент України Володимир Зеленський сказав, що атака була "чітким сигналом" для США, нагадує CNN.

"Росіяни не можуть не усвідомлювати, що це американське підприємство", — додав тоді Зеленський.

Пізніше того місяця російський ударний дрон вдарив по складу, що належав McDonald's. Компанія "McDonald's Україна" підтвердила в заяві, що склад, що експлуатується одним із логістичних партнерів у Київській області, був пошкоджений внаслідок атаки дрона 25 вересня.

Компанія PepsiCo визнала в заяві наприкінці серпня, що виробничий об'єкт у Миколаївській області був пошкоджений, але жертв не було.

Серед американських бізнесів на місцях немає єдності щодо того, наскільки вони хочуть публічно говорити про те, що їх вразили, "або розкривати факт, що вони неодноразово були цілями", сказав колишній високопосадовець Державного департаменту CNN.

"Деякі бізнеси дійсно хочуть, щоб ми підняли це питання", — повторив Гундер, але інші "дуже обережні".

Однак кілька демократичних законодавців США публічно закликали Білий дім зробити більше для захисту американських бізнесів в Україні та засудити дії Москви, зазначає CNN.

Україна підкреслила, що ці атаки – одна з причин для посилення оборонної підтримки, щоб вони могли достатньо захистити американські компанії на місці.

Торгово-промислова палата зустрічається з конгресменами з обох партій і просить їх підняти це питання перед Білим домом.

Трамп висловився публічно, коли його запитали в серпні 2025 року про російський удар по американському електронному заводу, сказавши, що він сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що він "не радий цьому".

"Проте, відносна відсутність засудження ударів з боку адміністрації Трампа контрастує з зауваженнями до українського уряду щодо ударів по російській енергетичній інфраструктурі", – пише CNN.

У лютому адміністрація попередила Київ, що його удари по російському нафтогосподарству в Чорному морі наприкінці минулого року вплинули на інвестиції США в Казахстан.

А останніми тижнями Трамп звинувачував Україну в ударах по російських паливних об'єктах і у зростанні цін на паливо.

Гундер сказав CNN, що йому важко зрозуміти мовчанку адміністрації з цього питання. "Будь-яка компанія, будь-який бізнес хоче мати якусь форму захисту. Ви б очікували, що ваш уряд стане на ваш бік і боротиметься разом з вами, особливо якщо іноземна армія атакує американські компанії", — пояснив він.

Американська торговельна палата надіслала повідомлення з проханням про зустріч з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером минулого місяця, щоб поінформувати їх про стан американського бізнесу в Україні, але не отримала жодної відповіді.

Нагадаємо:

Компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.

На Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів "Макдоналдс".

Раніше видання The New York Times писало, що Росія посилила удари по об'єктах американських компаній в Україні, намагаючись підірвати її економіку.

Під атаки потрапили активи Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex та Bunge. З початку 2026 року атаки лише посилилися ы за чотири тижні були вражені об'єкти Bunge, Philip Morris і Mondelez.