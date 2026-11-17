Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення ВВП України на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ.

"Макроекономічна ситуація залишається надзвичайно невизначеною, оскільки очікується, що війна, розв'язана Росією, триватиме до 2027 року, а інтенсивність атак зростає – причому дедалі частіше цілями стають економічні активи, енергетична та інша цивільна інфраструктура", – зазначили у Фонді.

МВФ відзначає, що Нацбанк зберіг фінансову стабільність, продовжуючи забезпечувати проходження значних обсягів зовнішніх державних валютних надходжень для покриття структурного дефіциту іноземної валюти в приватному секторі. Грошово-кредитна політика залишається зосередженою на стримуванні інфляції та закріпленні інфляційних очікувань в умовах відновлення інфляційного тиску, спричиненого зовнішніми та внутрішніми шоками пропозиції.

"Прогноз зростання ВВП було суттєво знижено: наразі очікується показник -0,5% у 2026 році та -1,0% у 2027 році. Ризики залишаються переважно несприятливими", – прогнозують у МВФ.

Постійні шоки, жорсткі обмеження щодо фінансування та необхідність забезпечення боргової стійкості вимагають виваженого підходу до розробки та виконання бюджету на 2027 рік.

Нагадаємо:

Місія Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли значного прогресу в узгодженні зобов'язань, необхідних для підписання угоди на рівні персоналу для другого та третього переглядів чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility обсягом 8,1 млрд дол.