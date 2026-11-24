Заступником директора МАГАТЕ призначили росіянина: що каже Україна

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке обурення рішенням генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі призначити своїм заступником підсанкційного російського посадовця Алєксєя Ферапонтова.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Міненерго.

Ферапонтов раніше обіймав посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду Російської Федерації ("Ростехнадзор").

Він причетний до незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю. За це Україна запровадила проти нього персональні санкції 12 лютого 2023 року.

Призначення на одну з найвищих керівних посад у МАГАТЕ представника державного органу, безпосередньо причетного до підриву принципів ядерної безпеки, є фундаментальним протиріччям самому мандату Агентства", – йдеться у заяві.

Українська сторона неодноразово наголошувала керівництву МАГАТЕ на категоричній неприйнятності такого призначення як дипломатичними каналами, так і в попередніх публічних заявах керівництва МЗС та Міненерго.

У міністерствах зазначають, що таке кадрове рішення суперечить принципам та стандартам, закріпленим у статті VII Статуту МАГАТЕ.

Вона визначає найвищі стандарти професійної компетентності та доброчесності першочерговими критеріями добору персоналу, а також гарантує незалежність генерального директора та працівників МАГАТЕ від зовнішнього впливу.

"Таке призначення також суперечить духу та цілям резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій в Україні.

Міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз", – наголошують в уряді України.

МЗС та Міненерго висловлюють категоричний протест проти цього неприйнятного кадрового рішення та вимагають його невідкладного скасування.

Також вони закликали держави-члени МАГАТЕ, передусім членів Ради керуючих, надати принципову публічну оцінку цьому призначенню та залучити передбачені Статутом Агентства механізми для перегляду цього рішення.

Нагадаємо:

17 листопада стало відомо, що Гроссі планує призначити Ферапонтова своїм заступником. Організація Greenpeace International закликала його утриматися від призначення.