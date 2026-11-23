Ціни на нафту на початку торгів у понеділок знизилися, але незначно, адже інвестори продовжують враховувати "премію за ризик" атак на судна та нафтові підприємства на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

За даними Trading Economics, станом на 09:35 за Києвом ціна на нафту Brent опустилася на 0,66% – до 91,96 дол. за барель, а WTI – на 0,61%, до 82,9 дол. за барель.

Минулого тижня ціна на нафту теж падала. Марка Brent здешевшала на 4%, а WTI – на 5%.

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Водночас бойові дії в рамках досі невирішеної війни США проти Ірану продовжують підтримувати ціни на нафту.

У неділю єменські хусити, підтримувані Іраном, заявили, що атакували нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, а Британська служба морської торгівлі повідомила про кілька атак на судна в Перській затоці та поблизу Ормузької протоки впродовж вихідних.

"Напружена патова ситуація між США та Іраном дедалі більше виглядає як базовий сценарій до кінця року, але Трамп все ще може змінити свою позицію щодо перспективи поновлення військових дій", – зазначила Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що спеціалізується на аналізі нафтового ринку.

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Влада Бахрейну заявила, що в суботу іранська атака уразила цивільний промисловий об'єкт, тоді як армія Ірану повідомила, що завдала удару по військових позиціях США в королівстві, де базується 5-й флот ВМС США.

Нагадаємо:

У жовтні видобуток нафти членами розширеного формату Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) різко зріс попри продовження перебоїв з постачанням через Ормузьку протоку, спричинені війною з Іраном. Він становив 97% від довоєнного рівня.