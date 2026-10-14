Росіяни влучили у 26 обʼєктів енергетики, 600 тисяч людей без світла – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики.

Про це президент написав у соцмережах.

Він зазначив, що як мінімум 600 тисяч людей зараз залишаються без світла та додав, що можуть бути ще більші відключення.

"На жаль, є відчутні пошкодження обʼєктів та обладнання на 26 елементах нашого електроенергетичного комплексу і на чотирьох об'єктах нафтогазового комплексу.

Я вдячний ремонтним бригадам, усім українським енергетикам, працівникам ДСНС України за всі зусилля для ліквідації наслідків цього російського удару. На жаль, є жертви і поранені", – написав Зеленський.

Зеленський попросив президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти РФ за "законом Грема" та передати Україні засоби ППО.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдають комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці перебої зі світлом.