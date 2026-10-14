SpaseX різко обмежила швидкість Starlink в Україні, що зірвало бойові місії – "Флеш"

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що компанія SpaceX Ілона Маска цілеспрямовано обмежила швидкість терміналів Starlink в Україні, що призвело до зриву низки бойових операцій.

Про це він написав у соцмережах.

"Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху", – написав радник президента.

Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій.

Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією", – додав "Флеш".

Нагадаємо:

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав заяви президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський нібито "міг припинити цю війну багато-багато разів, але обирає цього не робити" і що Україні нібито треба новий лідер.