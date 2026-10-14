Верховна Рада запустила незалежний конкурс на нових членів Рахункової палати – від цього залежить фінансова допомога Україні від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Вона нагадала, що Рахункова палата майже три роки працює в обмеженому складі: 6 з 11 посад вакантні.

"Парламент нарешті підтримав створення дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів", – написала Підласа у Facebook.

Новий закон "Про Рахункову палату" і незалежний конкурс для відбору членів Рахункової палати в 2024 році були вимогою МВФ і США, зазначає вона.

"Зараз утворення дорадчої групи експертів – умова надання макрофінансової допомоги ЄС (дедлайн був у серпні 2026), а призначення відібраних членів Рахункової – структурний маяк МВФ (дедлайн – грудень 2026)", – розповіла голова комітету .

Міжнародними експертами (за поданням ЄС та Великобританії), які будуть мати переважне право голосу під час відбору стали:

Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року - сертифікований аудитор,

Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції. Має 24 роки аудиторського досвіду,

Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Великобританія, директор в Національному офісі аудиту Великобританії. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

Підласа зазначає, що починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (протягом тижня з моменту голосування в Раді і триває 30 днів). ДГЕ проведе тестування та співбесіди з кандидатами, далі рекомендуватиму парламенту не менше двох кандидатів на посаду члена РП, а парламент призначає 6 нових членів Рахункової палат з числа рекомендованих кандидатів.

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською мовою та англійською/французькою, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права п'ять та більше років та бездоганну ділову репутацію.

Нагадаємо:

Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що найбільше щонайменше за 24 роки, однак дві третини з них голова бюджетного комітету Роксолана Підласа називає "законодавчим спамом".