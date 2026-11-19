Про атаки на РФ: у ніч проти 19 листопада безпілотники могли уразити нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в російському Татарстані, через яку сировину спрямовують, зокрема, до системи нафтопроводу "Дружба".

Про ІРО Anthropic: розробник чатбота Claude компанія Anthropic встановила ціну акцій для первинного публічного розміщення на рівні $83, що визначає загальний обсяг IPO у $81,34 млрд – більше за попередній рекорд SpaceX.

Про енергетику: у Харківській, Сумській та Полтавській областях 19 листопада застосовували аварійні відключення електроенергії через пошкодження обладнання внаслідок російських атак.

Про атаки РФ: російські війська втретє за кілька днів атакували газовиків групи "Нафтогаз" – цього разу в Чугуєві на Харківщині поранено водія аварійної бригади.

Про обшуки: Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура 19 листопада проводили обшуки в Державній авіаційній службі.

Про нафту: поновлення українських дронових атак проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ), що відбулося наприкінці жовтня, призвело до скорочення нафтопереробних потужностей Росії приблизно на 30%.

Про графіки: завтра, 11 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

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