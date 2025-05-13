Новини 13 травня: наслідки блокування кордону поляками, збільшення видатків на оборону, новий очільник "Укрнафти"

Про що говорили сьогодні?

Про оборону. Кабінет міністрів України планує внести до парламенту законопроєкт про збільшення видатків оборони щонайменше на 200 млрд грн для того, аби профінансувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року.

Про протести поляків. Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажівок поблизу пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Про ВВП України. ЄБРР погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому.

Про угоду щодо надр. Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №13256, який вносить зміни до Бюджетного кодексу для реалізації "угоди про копалини" між Україною та США.

Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Угода про надра між Україною та США не призведе до запуску видобутку щонайменше протягом десяти років і потребуватимезначних інвестицій з боку приватного сектору.

Про "Укрнафту". Компанію "Укрнафта" тимчасово очолить Юрій Ткачук, який раніше був фінансовим директором компанії.

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Російські хакери, трояни та наївні депутати: як "зливають" державні таємниці

Необережне використання елементів захисту власних даних в інтернеті, особливо відомими особами, може дорого коштувати. Іноді – навіть посади президента США.