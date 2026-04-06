На Рівненщині ліквідували підпільний цех з обробки бурштину: вилучено каміння на 2 мільйони

На Рівненщині викрито спільників, які організували незаконний бізнес з обробки бурштину.

Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

За інформацією прокуратури, фігуранти закупляли бурштин у старателів на Поліссі (людей, які займаються ручним або напівмеханізованим видобутком дорогоцінних металів, мінералів чи каміння), а зберігали, сортували та обробляли його в орендованому будинку у Рівненському районі.

На початку квітня під час обшуків правоохоронці вилучили понад 80 кг каміння бурштину різних фракцій, обладнання для його обробки, а також ваги, мобільні телефони та інші речові докази.

За попередніми оцінками поліції, вартість вилученого каміння на "чорному" ринку становить близько 2 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на бурштин та інше вилучене майно, також призначена гемологічна експертиза каміння.

Державна служба геології та надр України у 2025 році за результатами онлайн-аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами реалізувала 76 лотів загальною вартістю 1,82 млрд грн.