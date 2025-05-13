Стало відомо, хто очолить "Укрнафту" та "Укртатнафту"

Юрій Ткачук, який очолив "Укрнафту" - праворуч третій

Компанію "Укрнафта" тимчасово очолить Юрій Ткачук, який раніше був фінансовим директором компанії.

Про це ЕП дізналась від власних джерел в уряді.

Керівником "Укртатнафти" стане Юрій Проник, який нині є першим заступником директора цієї компанії.

За даними ЕП, обидва призначення мають відбутися у середу, 14 травня.

Обидва керівника будуть призначені в статусі в. о. Після цього мають бути проведені конкурси на повноцінних голів правління.

Юрій Проник прийшов до "Укртатнафти" на посаду заступника з виробництва та капітального будівництва у листопаді 2022 році.

Повідомлялося, що Проник був відомий на ринку довгою роботою в компанії WOG, де працював з Сергієм Корецьким, який очолив ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта".

Нагадаємо:

Раніше Сергій Корецький повідомив, що залишив посаду директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта".

ЕП повідомляла, що Сергія Корецького обрала новим головою компанії наглядова рада "Нафтогазу".

Джерела ЕП в "Нафтогазі" та уряді повідомляють, що у фіналі відбору були Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".