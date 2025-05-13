Новости 13 мая: последствия блокирования границы поляками, увеличение расходов на оборону, новый глава "Укрнафты"

О чем говорили сегодня?

Об обороне. Кабинет министров Украины планирует внести в парламент законопроект об увеличении расходов обороны минимум на 200 млрд грн для того, чтобы профинансировать выплату денежного обеспечения военнослужащим в конце года.

О протестах поляков. Перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов.

Киев призывает Варшаву к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, которые накануне заблокировали движение грузовиков вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

О ВВП Украины. ЕБРР ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2025 год до 3,3% с 3,5%, которые он ожидал в феврале.

О соглашении по недрам. Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект №13256, который вносит изменения в Бюджетный кодекс для реализации "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

Рада поддержала за основу проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых между Украиной и США.

Соглашение о недрах между Украиной и США не приведет к запуску добычи как минимум в течение десяти лет и потребует значительных инвестиций со стороны частного сектора.

Об "Укрнафте". Компанию "Укрнафта" временно возглавит Юрий Ткачук, который ранее был финансовым директором компании.

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Российские хакеры, трояны и наивные депутаты: как "сливают" государственные тайны

Неосторожное использование элементов защиты собственных данных в интернете, особенно известными лицами, может дорого стоить. Иногда - даже должности президента США.