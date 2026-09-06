Росія атакувала чотири АЗК Укрнафти за добу

Росіяни атакували чотири АЗК Укрнафти за день

За останню добу Росія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA.

Про це повідомив керівник компанії Богдан Кукура.

У суботу ввечері російський дрон влучив в один з об'єктів мережі у Київській області. Внаслідок удару виникли пожежа та значні пошкодження обладнання.

Фото: Богдан Кукура у Facebook

Пізніше близько опівночі БпЛА атакували складське приміщення АЗК у Запоріжжі, пошкодивши капітальні будівлі.

Фото: Богдан Кукура у Facebook

Ще один удар стався вночі – також у Запоріжжі. Дрони атакували територію ще одного АЗК, пошкодили обладнання та навіс, а через падіння уламків виникло займання трави.

Фото: Богдан Кукура у Facebook

У неділю вранці під удар потрапив АЗК Укрнафти в Дніпропетровській області.

Фото: Богдан Кукура у Facebook

Унаслідок всіх чотирьох атак нема жодного постраждалого.

Нагадаємо:

2 вересня на Одещині росіяни поцілили в автозаправний комплекс UKRNAFTA: вибух зруйнував будівлю і суттєво пошкодив обладнання.