Росія атакувала чотири АЗК Укрнафти за добу
За останню добу Росія здійснила чотири нові атаки на цивільну інфраструктуру мережі UKRNAFTA.
Про це повідомив керівник компанії Богдан Кукура.
У суботу ввечері російський дрон влучив в один з об'єктів мережі у Київській області. Внаслідок удару виникли пожежа та значні пошкодження обладнання.
Пізніше близько опівночі БпЛА атакували складське приміщення АЗК у Запоріжжі, пошкодивши капітальні будівлі.
Ще один удар стався вночі – також у Запоріжжі. Дрони атакували територію ще одного АЗК, пошкодили обладнання та навіс, а через падіння уламків виникло займання трави.
У неділю вранці під удар потрапив АЗК Укрнафти в Дніпропетровській області.
Унаслідок всіх чотирьох атак нема жодного постраждалого.
Нагадаємо:
2 вересня на Одещині росіяни поцілили в автозаправний комплекс UKRNAFTA: вибух зруйнував будівлю і суттєво пошкодив обладнання.