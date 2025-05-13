ЄБРР переглянув прогноз зростання економіки України на 2025 рік: очікування погіршилися

Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР.

Як і раніше, він зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни Росії проти України та отримання вигод від післявоєнної реконструкції.

"Глобальний торгівельний тиск, а також війна впливають на економічні очікування на 2025 рік. Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 3,3% у 2025 році, а нещодавні глобальні торгівельні суперечності додадуть додаткових ризиків до вже високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти України", – зазначається в повідомленні банку.

Наголошується, що стабільне зовнішнє фінансування від ЄС у рамках програми Ukraine Facility та надходження від заморожених російських активів ERA, надані країнами G7, повністю покриють зовнішній та фіскальний дефіцити у 2025 році, підтримуючи макроекономічну стабільність.

Очікується, що потужний стимул з боку державного споживання та збільшення військових закупівель вітчизняної промисловості підтримають економічне зростання.

Водночас банк зауважив, що з середини 2024 року спостерігається сповільнення економічного зростання та прискорення інфляції через вплив війни, що розпочалася з російського вторгнення в лютому 2022 року.

Зростання ВВП у 2024 році помітно сповільнилося з понад 5,0% у першому півріччі до близько 2,0% у другому півріччі, внаслідок чого загальний показник знизився до 2,9%.

Серед причин - дефіцит електроенергії через російські атаки, низький врожай та гострий дефіцит робочої сили в економіці, спричинений зумовленими війною потребами.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у лютому знизив прогноз зростання економіки України (ВВП) на 2025 рік на 1,2 відсоткових пункти. Тоді прогноз зростання становив 3,5%, а вересневий звіт передбачав 4,7%.