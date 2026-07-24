На Вінниччині виявили масштабний незаконний видобуток пісковику

На Вінниччині директору товариства повідомили про підозру: за даними слідства, незаконно видобуло майже 38 тисяч тонн пісковику та завдало державі понад 337 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру директору товариства, яке, за даними слідства, незаконно видобуло майже 38 тисяч тонн пісковику та завдало державі понад 337 мільйонів гривень збитків.

У 2020 році підприємство придбало на аукціоні за 450 тис. грн спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку ділянки надр площею 7,7 га у Могилів-Подільському районі Вінницької області.

Однак передбачені дозволом геологічні дослідження фактично підмінили масштабним промисловим видобутком корисної копалини загальнодержавного значення.

За даними слідства, товариство розпочало розробку родовища без належного геологічного вивчення, оцінки запасів та їх затвердження Державною комісією України по запасах корисних копалин.

У такий спосіб підприємство незаконно видобуло 37 928 тонн пісковику, який надалі використовувало у власній господарській діяльності.

Після завершення видобувних робіт товариство відмовилося від спеціального дозволу на користування надрами.

За результатами проведених експертиз встановлено, що такими діями державі завдано понад 337 млн грн збитків.

Директору товариства повідомлено про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо:

Раніше учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомили про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.