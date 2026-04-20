Річковий пісок на 750 мільйонів гривень: викрито масштабну схему

Прокуратура повідомила про підозру особам, які кілька місяців поспіль незаконно видобували і вивезли 1300 вантажівок річкового піску.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"На Черкащині кілька місяців поспіль із дна Дніпра незаконно видобували пісок у промислових масштабах. Роботи вели одразу на кількох ділянках, а пісок після цього продавали", – розповіли у прокуратурі..

Черкаська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом особам. За даними слідства, схему організував уродженець села Коробівка, який залучив до робіт ще трьох учасників.

Із червня по жовтень 2024 року вони здійснювали видобуток піску в межах Золотоніської громади - без спеціальних дозволів на користування надрами.

Роботи проводили на шести земельних ділянках у районі Коробівки із застосуванням земснаряда та іншої спеціалізованої техніки.

Видобутий пісок одразу реалізовували. Також зафіксовано факт подальшого збуту незаконно видобутого піску.

За висновком судової інженерно-екологічної експертизи, загальний обсяг незаконно видобутого піску становить близько 34 тисяч кубометрів, що приблизно понад 1300 вантажівок. Збитки, завдані державі, оцінюють майже у 750 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано як незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію до майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо:

Раніше Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури завершила розслідування у справі про масштабний незаконний видобуток каолінів – корисних копалин загальнодержавного значення.

Раніше прокурори скерували обвинувальний акт щодо директора підприємства, яке не сплатило понад 27 млн грн рентної плати за користування надрами. Керівник організував схему ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн, тому йому інкриміновано умисне ухилення від сплати податків, що призвело до непоступлення до бюджету коштів.

Прокуратура повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній, яка незаконно видобувала пісок у Житомирській області та завдала державі збитків на 2,5 млрд гривень.

Також повідомлялося, що у Звенигородському районі Черкаської області директор структурного підрозділу одного з місцевих підприємств організував незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.