Комітет ВР підтримав законопроєкт для запуску угоди про надра зі США

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №13256, який вносить зміни до Бюджетного кодексу для реалізації "угоди про копалини" між Україною та США.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що зміни до бюджетного кодексу потрібні для наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в межах двосторонньої угоди.

Український внесок до цього фонду формуватиметься з 50% доходів, отриманих після набуття чинності угодою, від:

ренти за видобуток нафти, газу, газового конденсату та інших корисних копалин із нових ліцензій ;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації держчастки продукції за новими угодами про розподіл продукції .

Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету, звідки, за рішенням головного розпорядника (ймовірно, Міністерства економіки), перераховуватимуться до Фонду відбудови.

За її оцінками, у разі, якби угода діяла з 2019 року, внесок України до фонду міг би скласти понад 3 млрд грн за 5 років.

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Нагадаємо:

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. За проголосували 338 депутатів. Ніхто з народних обранців не утримався та не був проти.

1 травня Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

"Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна", - написала Свириденко.

"Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови. Текст було оприлюднено на сайті Мінекономіки.

Так, йдеться про те, що угода передбачатиме створення фонду інвестицій у відбудову України.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.