Арештована видобувна компанія принесла держбюджету 656 мільйонів гривень

Укрнафта спрямувала понад 656 мільйонів гривень до держбюджету за результатами роботи Укрнафтобуріння – арештовані корпоративні права цієї компанії раніше передали в управління Укрнафті.

Про це повідомляє АТ "Укрнафта".

"АТ "Укрнафта" спрямувало 656,2 млн грн до державного бюджету за результатами роботи ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" у 2025 році", – говориться у повідомленні.

Кошти надійшли в межах договору управління активами, укладеного між Укрнафтою та Агентством з розшуку та менеджменту активів.

"Загалом із 2023 року завдяки роботі компанії до державного бюджету спрямовано понад 2,5 млрд грн. За цими результатами – професійна робота всього колективу Укрнафтобуріння", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За словами т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко, управління Укрнафтобурінням – один із показових прикладів ефективної взаємодії АРМА з управителем. "Укрнафта належно виконує умови договору, а результат цієї роботи має конкретний вимір", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів погодив передачу в управління АТ "Укрнафта" арештованих корпоративних прав ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".