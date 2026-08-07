РФ атакувала Укрнафту: компанія втратила суттєві обсяги видобутку

Російські війська вночі атакували сім об'єктів Укрнафти, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході України. Частину об'єктів зупинено, компанія втратила суттєві обсяги видобутку.

Про це повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

Унаслідок ударів зруйноване критично важливе для роботи компанії обладнання. Постраждалих немає.

"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими", – заявив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко. За його словами, це був наймасованіший обстріл об'єктів Укрнафти за останній час.

Крім того, протягом минулої доби росіяни атакували чотири автозаправні комплекси Укрнафти у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Клієнти й працівники не постраждали.

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Нагадаємо:

3 серпня російський безпілотник атакував автозаправний комплекс "Укрнафти" на Дніпропетровщині. Загинули троє людей, серед них восьмирічний хлопчик.

За сім місяців 2026 року російські атаки зруйнували 32 автозаправні комплекси "Укрнафти" та п'ять комплексів "Укргазвидобування".