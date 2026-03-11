Новини 11 березня: новий рейтинг Forbes, скандал з Гороховським
Про банки: українські банки мають достатній запас готівкової валюти, про що свідчать результати операцій НБУ з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою 9–10 березня 2026 року.
Про рейтинг багатіїв: журнал Forbes 10 березня оновив черговий щорічний рейтинг найбагатших людей планети.
Про пальне: станом на 23 лютого зростання ціни на пальне у Євросоюзі сягнуло позначки у 10,5%, ціни на українських АЗС зросли до такої позначки лише 4 березня.
АМКУ вивчає можливе порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на пальне.
Про БЕБ: фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки масової розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, начебто від БЕБ.
Про атаки РФ: рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла 7 березня внаслідок ворожого обстрілу на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.
Про атаки на газову інфраструктуру: росіяни два дні поспіль атакують БПЛА нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України щоб перекрити альтернативний шлях постачання не своєї нафти до Європи.
Про долар: у четвер, 12 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 11 копійок до 43,97 грн, що стане новим історичним рекордом.
Про світову нафту: країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок з Близького Сходу.
Про Гороховського: Національний банк вимагає пояснень щодо публікації співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.
"Залишковий ресурс – нуль років". Що буде з мостом Патона в Києві
Міст імені Євгена Патона в Києві експлуатується 73 роки і з 2018 року його залишковий ресурс офіційно дорівнює нулю. Чому ним досі їздять 130 тис. автомобілів на добу?