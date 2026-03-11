Банки мають достатній запас валюти – НБУ

Українські банки мають достатній запас готівкової валюти, про що свідчать результати операцій НБУ з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою 9–10 березня 2026 року.

Про це інформує Національний банк України.

Наприкінці минулого тижня регулятор ухвалив превентивне рішення про проведення операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення банківських кас.

"Мета – підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків, з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини", – говориться у повідомленні.

НБУ оголошував обсяг операцій із певним запасом, аби у випадку термінового форс-мажору банки мали змогу підкріпити свої каси. У перший день заявки подали п'ять банків, у другий – один банк.

В обидва дні оголошена пропозиція значно перевищила фактичний попит з боку банків, зазначає Нацбанк.

Регулятор заявляє, що готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців.

Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 11 березня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 32 копійки до 51,03 грн.

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня становили 54 753,4 млн дол. США – у лютому вони зменшилися на 5%.

Раніше у Національному банку заявили, що український ринок не відчує затримання владою Угорщини вантажу з готівковими доларами та євро, який інкасатори Ощадбанку везли до України.

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.