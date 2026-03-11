На Дніпропетровщині 4 дні долали пожежу на об'єкті інфраструктури після атаки РФ
Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла 7 березня внаслідок ворожого обстрілу на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Займання площею 7000 кв. м гасили під постійною загрозою нових ударів. На щастя, обійшлося без постраждалих", – поінформували в ДСНС.
Зазначається, що майже 400 рятувальників та понад 60 одиниць техніки ДСНС, зокрема й фахівці з інших регіонів України, були залучені до ліквідації.
