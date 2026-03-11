Майже 44: курс долара оновить історичний рекорд щодо гривні

У четвер, 12 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 11 копійок до 43,97 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Попередній історичний максимум долара становив 43,89 грн, це було 10 березня.

Євро подешевшає на 10 копійок до 50,93 грн.

Офіційні курси на четвер 12 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,97 грн (43,86 грн станом на 11 березня);

1 євро – 50,93 грн (51,03 грн станом на 11 березня).

Нагадаємо:

Минулого тижня курс долара тричі встановлював історичний рекорд щодо гривні.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.