Корецький пояснив, чому Росія атакує трубопровід на півдні України

Росіяни два дні поспіль атакують БПЛА нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України щоб перекрити альтернативний шлях постачання не своєї нафти до Європи.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

За його словами, зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій, але люди живі.

Підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Це далеко не перша атака на різні ділянки нашої інфраструктури, зауважив Корецький.

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду", – написав він у Facebook.

"А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна — унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", – зазначив він.

Загалом лише від початку цього року росія здійснила понад 30 атак на об'єкти інфраструктури групи "Нафтогаз".

Нагадаємо:

Росіяни 7-8 березня масовано атакували газовидобувні об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

У ніч на 28 лютого Росія завдала удару по газовидобувному об'єкту НАК "Нафтогаз" на Харківщині.

27 січня російським ударом було пошкоджено ключову перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах Львівської області.

В Україні у рамках підготовки до проходження наступної зими НАК "Нафтогаз України" має у 2026 році побудувати 392 МВт розподіленої, переважно, газової генерації, "Оператор ГТС" – 92 МВт.