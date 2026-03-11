Країни-члени МЕА вивільнять найбільші в історії нафтові резерви

Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення про вивільнення 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок з Близького Сходу.

Про це пише CNBC.

МЕА – орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Агентство займається консультуванням та аналізом енергетичної безпеки у країнах-членах, якими є більшість розвинених країн Європи, а також США, Канада, Японія, Корея, Нова Зеландія та Австралія.

МЕА не визначило терміни, коли запаси потраплять на ринок. В організації заявили, що резерви будуть випущені в терміни, що відповідають обставинам кожної з 32 країн-членів.

"Виклики, з якими ми стикаємося на нафтовому ринку, є безпрецедентними за своїм масштабом, тому я дуже радий, що країни-члени МЕА відреагували на них безпрецедентними колективними заходами", – заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

Аналітики зазначають, що навіть якщо резерви МЕА вивільнятимуться з максимальною доступною швидкістю, вони все одно не зможуть компенсувати 20 млн барелів на день, які проходили через Ормузьку протоку до початку війни на Близькому Сході.

Сумарно члени МЕА наразі мають у своєму розпорядженні понад 1,2 млрд резервних барелів нафти на випадок надзвичайних ситуацій, а також 600 млн барелів промислових запасів, що зберігаються за зобов'язаннями урядів.

Минулий випуск резервів МЕА становив 182 млн барелів. Це відбулося у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб стабілізувати світові нафтові ринки.

В очікуванні випуску резервів МЕА ціни на нафту знизилися до 86,92 дол. за барель Brent.

Водночас Іран закликав світ готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.