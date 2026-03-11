Бюро економічної безпеки попередило про розсилку фейкових електронних листів

Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували випадки масової розсилки електронних листів невстановленими особами зі сторонніх email-адрес, начебто від БЕБ.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Йдеться, що листи надходять суб'єктам господарювання, установам та організаціям. У них містяться повідомлення про проведення документальної перевірки підприємства та вимога надати установчі, фінансові й податкові документи.

На псевдо офіційних бланках зазначаються вигадані вихідні номери, прізвища співробітників БЕБ та контактні дані. Такі листи містять архіви та додатки, які пропонується завантажити або відкрити для отримання електронної форми чи додаткової інформації, зазначає БЕБ.

"Повідомляємо, що Бюро економічної безпеки України не видавало жодних розпоряджень щодо розсилки подібних листів та не надсилає суб'єктам господарювання електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи у такий спосіб", – наголосили в установі.

У разі отримання подібних електронних листів БЕБ просить не відкривати вкладення, не завантажувати файли та не надавати жодних документів чи інформації у відповідь.

"Наголошуємо, що всі співробітники Бюро економічної безпеки України користуються службовою електронною поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua, а офіційні листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

Рекомендуємо ігнорувати такі листи та повідомляти про їх отримання Департамент кіберполіції Національної поліції України та Службу безпеки України", – заявили в БЕБ.

Бюро економічної безпеки України вживає необхідних заходів для з'ясування всіх обставин та вже звернулося до компетентних правоохоронних органів.

Нагадаємо:

"Укренерго" попередило про розсилку фейкових повідомлень, які приходять на електронну пошту начебто від компанії.