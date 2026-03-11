НБУ вимагає пояснень щодо опублікованого Гороховським фото клієнтки monobank

Національний банк вимагає пояснень щодо публікації співзасновника проєкту monobank Олега Гороховського, у якій він поширив фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Про це йдеться у відповіді НБУ на запит ЕП.

"Національний банк у межах здійснення функції захисту прав споживачів та нагляду аналізує обставини цієї ситуації та направив до банку запит щодо надання пояснень стосовно обставин поширення інформації, яка могла бути отримана під час проведення процедур ідентифікації або верифікації клієнта та може складати банківську таємницю", – зазначили у регуляторі.

Там підкреслили, що можуть дати свою оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді банку та перевірки всіх фактів. До того моменту там відмовляються коментувати ситуацію, оскільки отримана під час здійснення наглядових дій інформація відноситься до банківської таємниці.

"У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Національного банку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку", – зазначають в НБУ.

Зокрема, Нацбанк зазначив, що зможе застосувати до банку заходи впливу, передбачені постановою №346.

Що сталося?

9 березня співзасновник проєкту monobank (працює на базі "Універсал банку" Сергія Тігіпка) Гороховський опублікував фото клієнтки, зроблене під час її відеоідентифікації, та звинуватив її у проросійській позиції. Усе через прапор, який висів за її спиною та, на думку Гороховського та працівників банку, є прапором Росії.

Скріншот з відкритих джерел

У своєму дописі Гороховський саркастично зазначив, що клієнтці відмовили в обслуговуванні "через немиту голову".

Згодом на публікацію відповіла сама клієнтка, Карина Кольб. Вона пояснила, що перебуває за кордоном, а прапор, на тлі якого вона стояла, – є прапором Словенії (він відрізняється від російського лише наявністю герба у лівій частині стяга).

Скріншот з відкритих джерел

Ця ситуація викликала жваву дискусію у соціальних мережах. Зокрема щодо того, чи мав право Гороховський публікувати особисті дані клієнтки monobank.

Сам Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних".

Скріншот з відкритих джерел

А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Зрештою, станом на 11 березня ці пости Гороховський видалив зі своєї соцмережі.

Скріншот з відкритих джерел

Що кажуть закон та юристи?

Інформація, яку банк отримав у процесі обслуговування клієнта та під час взаємодії з ним, є банківською таємницею (відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність"). Фото (або скріншот), зроблене під час відеоідентифікації клієнтки, є саме такою інформацією, тож передбачає, що банк буде її ретельно зберігати.

Водночас закон прямо не відносить фотографії клієнта до банківської таємниці, зазначає керівник практики супроводу бізнесу юридичної фірми GRACERS Анатолій Сівоздрав. Він додав, що фотографія клієнтки банку є її персональною інформацією, розповсюдження якої також заборонене.

"Таким чином, хоча оприлюднення фотографії клієнта банку не є розкриттям банківської таємниці, вказане потенційно може розглядатися як поширення персональних даних, якщо таке зображення дозволяє ідентифікувати особу та оприлюднене без її згоди, без законних на те підстав", – резюмує юрист.

Він також звернув увагу на підпис під фото у пості Гороховського як такий, що принижує честь та гідність людини та зазначив, що клієнтка банку має право вимагати спростування недостовірної інформації, припинити її поширення та відшкодувати моральну шкоду.

Зазначимо, що за розголошення банківської таємниці (зокрема, з особистих та корисливих міркувань) передбачена кримінальна відповідальність (ст. 232 Кримінального кодексу) у вигляді штрафу у розмірі 17000-51000 грн) або пробаційного нагляду на строк до 3 років з позбавленням права обіймати деякі посади строком на 3 роки.

Крім цього, банківське законодавство передбачає, що особа, яка розголосила банківську таємницю, зобов'язана відшкодувати заподіяні збитки та моральну шкоду.

Про monobank

Застосунок monobank працює в межах "Універсал банку". Його розробником та адміністратором є ТОВ "Фінтех бенд", кінцевими бенефіціарами якої є Олег Гороховський та Михайло Рогальський.

Юридично, Гороховський не є представником "Універсал банку" або його топмереджером, тож регуляції та рішення НБУ на нього можуть не поширюватися.