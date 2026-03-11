Стрибок цін на пальне: АМКУ розповів, чи виявив порушення

Станом на 23 лютого зростання ціни на пальне у Євросоюзі сягнуло позначки у 10,5%, ціни на українських АЗС зросли до такої позначки лише 4 березня.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

Він зазначив, що зростання цін на пальне почалося з 28 лютого.

"27 лютого згідно з інформацією операторів, обсяги придбання нафтопродуктів, зокрема, бензину марки А-95 зросли на 40-70% по бензину і 60-140% по дизельному пальному", – сказав голова комітету.

Одночасно відбулося скорочення пропозицій від європейських постачальників через необхідність наповнення власних ринків, пояснив Кириленко.

"Станом на 23 лютого зростання у Європі сягнуло позначки у 10,5%, при цьому такого рівня зростання ціни на АЗС нашої країни зазнали лише 4 березня, тобто, через 14 днів", – зазначив очільник АМКУ.

Також Кириленко зазначив, що після зупинки минулого року єдиного нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту нафтопродуктів.

Серед основних об'єктивних чинників, які вплинули на підвищення цін на пальне він назвав зростання попиту і скорочення пропозиції, зростання фактичної вартості нафтопродуктів та збільшення вартості логістичних послуг.

Кириленко зазначив, що логістику доставки палива в Україні не порівняти з логістикою у країнах Євросоюзу.

Тим не менш, за словами Кириленка, АМКУ не виключає, що подорожчання пального на українських АЗС спричинена ще й окремими суб'єктивними чинниками.

АМКУ вивчає можливе порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на пальне.

Також Кириленко зазначив, що перші сигнали про подорожчання пального з'явились 28 лютого, а вже 2 березня АМКУ направив офіційні вимоги найбільшим паливним мережам та почав зустрічі операторами ринку.



Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України проконтролює ситуацію на ринках світлих нафтопродуктів, щоб з'ясувати, чи є порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року.

Комітет 4 березня направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін.