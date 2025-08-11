Норвегія перевірятиме страхування в "тіньового флоту" РФ

Норвегія оголосила про початок перевірок танкерів з іноземними прапорами, які проходять через її води.

Про це з посиланням на рішення норвезького уряду пише видання Regjeringen.no.

"Ці заходи є відповіддю на подібні політики європейських сусідів Норвегії для стримання активності російського тіньового флоту та для того, щоб судна мали відповідний рівень страхового покриття", – говориться у повідомленні.

Норвегія почне вимагати інформацію про страхове покриття у іноземних танкерів, що знаходяться в норвезькій економічній зоні, з 11 серпня 2025 року

"Передусім заходи спрямовані саме на судна, що перевозять російську нафту.З огляду на те, що сотні суден підпали під санкції, Росія все більше покладається на флот зі старих нафтових танкерів, які і часто погано обслуговуються, щоб обійти обмеження на ціну нафти, запроваджені G7", – зазначає Regjeringen.no.

Західні компанії зазвичай уникають надання захисту та страхування від відповідальності (P&I) для старих та санкціонованих суден Це означає, що судна тіньового флоту звертаються до менших, нижчого рівня страховиків, підтримуваних російською державою, що викликає питання щодо достатності покриття у випадку аварій чи витоків, говориться у повідомленні.

"Уряд Норвегії тепер має намір запитувати на добровільній основі інформацію про страхування у зарубіжних нафтових танкерів, що входять у її 200-мильну виключну економічну зону. Однак немає прямих наслідків або автоматичних штрафів для суден, які вирішать не відповідати на запити або виявляться з недостатнім покриттям", – зазначає норвезьке видання.

Regjeringen.no пише, що "північні води Норвегії стали свідками зростання активності "тіньового" флоту, як з боку нафтових танкерів, так і з боку газовозів з зрідженим природним газом".

Кольський півострів Росії та його основний арктичний порт Мурманськ на сході від Киркенеса стали транзитним вузлом для нафти, що транспортується санкціонованими танкерами. Дані автоматизованої системи ідентифікації (AIS) регулярно демонструють кілька таких суден, що очікують у Баренцевому морі біля північного узбережжя Норвегії перед тим, як вирушити до Кольської затоки для завантаження сирої нафти поблизу Мурманська.

"Більше 440 суден тіньового флоту Росії вже підпадають під санкції Європейського Союзу, і кілька десятків регулярно проходять через прибережні води Норвегії. Проблема може загостритися в арктичних водах Норвегії, оскільки масивний проект Росії "Східне нафтове" розпочне свою роботу у 2026 році; разом з ним відбудуться додаткові вантажі кількох мільйонів тонн сирої нафти", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Як вже повідомлялося, Німеччина ввела додаткові заходи для протидії так званому "тіньовому флоту" Росії в Балтійському морі.

Швеція й Данія після Німеччини почали вимагати страхові документи від танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі. Таким чином держави намагаються стримати діяльність так званого тіньового флоту Росії.

Раніше повідомлялося, що Панамське морське управління заявило, що розпочато процес скасування реєстрації 17 суден, що підпадають під санкції CША.

У травні Панама ухвалила рішення скасувати реєстрацію 128 суден, пов'язаних з Росією, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН. Це рішення стосується переважно танкерів, частина з яких вже була вилучена з реєстру, а ще десятки очікують на вилучення

Зазначимо також, що у 2024 році норвезькі нафтогазові компанії поставили рекордні обсяги природного газу. А у 2022 році Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу в Європі, замінивши російські потоки, припинені після вторгнення в Україну.