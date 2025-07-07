"Виглядає як монстр": Швеція і Данія почали перевіряти російські танкери

Швеція й Данія після Німеччини почали вимагати страхові документи від танкерів, які проходять через їхні територіальні води в Балтійському морі. Таким чином держави намагаються стримати діяльність так званого тіньового флоту Росії.

Про це пише галузеве видання enkorr.ua з посиланням на Foreign Policy.

Судна без підтвердженої страховки можуть бути включені до чорних списків США, Великої Британії та ЄС, що додатково обмежує здатність кремля обходити санкції в енергетичному секторі й фінансувати агресію проти України.

"Якщо ми шукаємо справжню проблему, то це ті, хто не хоче показувати свої документи", — зазначила Крістіна Сіг, професор морського права Південного університету Данії.

"Тіньовий" флот РФ переважно складається зі старих танкерів із сумнівною страховкою. Часто вони оформлені на підставні іноземні компанії, ходять під "зручними" прапорами й уникають лоцманських послуг при проходженні вузьких проток.

Швеція й Данія побоюються, що такі судна можуть спричинити масштабні розливи нафти в Балтійському морі, а також — згідно з підозрами — використовуються Москвою для диверсій, зокрема пошкодження підводних кабелів.

20 травня Євросоюз запровадив санкції проти російської страхової компанії ТСК, зокрема через видачу страховок суднам із "тіньового" флоту. Зі слів Сіг, цей захід може стримати обережних судновласників, але ризиковані гравці залишаються загрозою, особливо з огляду на екологічні наслідки.

"Тіньовий" флот кремля вже виглядає як монстр, створений власноруч", — додала експертка.

Саме через це Данія, Швеція й Німеччина впродовж останнього року перейшли до агресивнішого тлумачення морського права, хоча ще недавно це вважалося юридично ризикованим кроком, адже формально може обмежувати свободу судноплавства в міжнародних водах.

На кінець 2024 року тіньовий флот став основним каналом експорту сирої нафти з РФ до Індії й Китаю. Щоб зменшити масштаби обходу санкцій, США, ЄС і Велика Британія регулярно вносять танкери до чорних списків. У 17-му пакеті санкцій ЄС було зафіксовано 340 таких суден, а в 18-му кількість може зрости до щонайменше 400. Загалом разом із понад 300 судами, санкціонованими США й Великою Британією, понад 10% світового танкерного флоту перебуває під санкційним наглядом.

На цьому тлі у червні доходи РФ від нафти й газу вперше з січня 2023 року опустилися нижче від 500 млрд руб. — до 494,8 млрд руб.

Це на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за січень-червень 2025 року російський бюджет отримав 4,73 трлн руб. нафтогазових надходжень — на 18% менше, ніж за перше півріччя 2024 року.

Нагадаємо:

Кількість так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.