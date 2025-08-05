Панама скасовує реєстрацію 17 підсанкційних суден

Панамське морське управління заявило, що розпочато процес скасування реєстрації 17 суден, що підпадають під санкції CША.

Про це пише "Радіо Свобода".Управління заявояє, що "вжило негайних заходів" у відповідь на нещодавнє включення компанії громадянина Панами та 17 суден, зареєстрованих у Панамському реєстрі суден, до санкційного списку Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Панама також заявила про посилення своїх механізмів контролю, щоб "запобігти включенню небажаних суб'єктів під панамським прапором", говориться у публікації. Кожне судно, яке подає заявку на внесення до Реєстру, а також його власники, оператори та фрахтувальники повинні пройти ретельну перевірку.

"Сполучені Штати Америки 30 липня запровадили санкції проти великої судноплавної мережі, контрольованої сином головного помічника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї", – говориться у повідомленні.

"Тоді Мінфін США заявив, що запровадив санкції проти понад 50 осіб й організацій, а також «понад 50 суден, які є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані, сином Алі Шамхані, головного політичного радника» Хаменеї", – пише "Радіо Свобода".

Також Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну все активніше використовує такі судна, що відрізняються непрозорою структурою володіння і сумнівними страховками, додає видання.

"Європейські країни неодноразово звинувачували ці судна у створенні екологічних ризиків і пошкодженні підводної інфраструктури, зокрема енергетичних і телекомунікаційних мереж", – нагадує "Радіо Свобода".

Європейський Союз запровадив кілька пакетів санкцій проти Росії, які охоплюють судна, що, як вважають, входять до "тіньового флоту" РФ.

У січні адміністрація колишнього президента США Джо Байдена запровадила санкції проти нафтового сектора Росії, під які вперше потрапив тіньовий флот. Під обмеження потрапили "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", понад 180 кораблів тіньового флоту Росії та інші компанії.

Нагадаємо:

У травні Панама ухвалила рішення скасувати реєстрацію 128 суден, пов'язаних з Росією, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН. Це рішення стосується переважно танкерів, частина з яких вже була вилучена з реєстру, а ще десятки очікують на вилучення.

Восени минулого року повідомлялося, що Панамська морська адміністрація (AMP) позбавить свого прапора чотири судна російського тіньового флоту, що потрапили під санкції США. LNG-танкери були ідентифіковані як частина тіньового флоту Росії, а їх власники намагались ухилитись від санкцій, накладених США на проєкт Arctic LNG 2.

Раніше повідомлялося, що згідно з дослідженням Dryad Global, кількість так званого "тіньового флоту" Росії нзросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.