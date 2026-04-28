Росія наростила експорт нафти до Грузії до історичного максимуму

Росія експортувала до Грузії нафту на майже 70 мільйонів доларів, частка її нафтопродуктів у зовнішніх закупівлях Грузії склала 42,5%.

Про це пише BlackSeaNews.

За даними Національної служби статистики Грузії, лише за березень поставки російського "чорного золота" зросли до рекордних значень, на суму 69,2 мільйона доларів.

Як зазначає видання "Вісник Кавказу", це максимум за всю сучасну історію (відомство надає дані з 2009 року). Ще місяцем раніше експорт нафти з Росії до Грузії становив лише 34,1 мільйона доларів.

При цьому нафтові поставки з Росії йдуть нерегулярно – так, у минулому 2025 році російська нафта надходила на грузинські нафтопереробні заводи лише чотири місяці, така ж ситуація була й роком раніше, зазначили в статистичному відомстві країни.

У березні грузинські імпортери також збільшили в півтора рази в місячному вираженні ввіз нафтопродуктів з РФ – до 55,1 мільйона доларів.

За підсумками минулого місяця Росія стала лідером в експорті в Грузію своїх нафтопродуктів з часткою 42,5% від усіх поставок.

Друге місце (13,5%) посіла Туреччина, третє (11,3%) – Болгарія, п'ятірку постачальників замкнули Бельгія (7,5%) і Азербайджан (5,7%), говориться у повідомленні.

Раніше у Грузії розгорівся скандал через ймовірний реекспорт російського пального: у митних документах вказано експорт, хоча нафтопереробний завод у Кулеві тоді не працював.

Раніше грузинська опозиція заявляла, що компанії Wissol Group, Aragvi Impex та Lukoil ввозять у Грузію підсанкційні російські нафтопродукти. В уряді Грузії заперечували, що країна купує російські нафтопродукти, щодо яких діють санкції Заходу.

У 2023 році повідомлялося, що грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з'явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв'язку з війною РФ проти України.