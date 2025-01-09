Норвегія продала рекордні обсяги природного газу у 2024 році

Норвезькі нафтогазові компанії поставили рекордні обсяги природного газу в 2024 році і пробурять аналогічну кількість розвідувальних свердловин цього року, намагаючись компенсувати зниження видобутку в кінці десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

У 2025 році планується пробурити близько 40 свердловин, що відповідає 42 свердловинам, пробуреним минулого року. Близько половини буде в Північному морі, близько 10 - в Норвезькому і від чотирьох до шести - в Баренцевому морі.

У 2022 році Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу в Європі, замінивши російські потоки, припинені після вторгнення в Україну.

Зараз вона постачає близько третини газу на континенті і, ймовірно, залишиться ключовим постачальником, оскільки європейські країни використовують його як перехідне паливо на тлі "зеленого" руху.

Продажі природного газу з Норвегії минулого року склали 124 мільярди стандартних кубометрів, що перевищило попередній рекорд, встановлений у 2022 році, - 122,8 мільярда стандартних кубометрів. Загальний видобуток нафти і газу був найвищим з 2009 року.