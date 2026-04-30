Удари України обвалили нафтопереробку РФ до мінімуму з 2009 року

Кількість ударів України по російській нафтовій інфраструктурі у квітні сягнула найвищого місячного рівня з грудня, що опустило обсяги переробки нафти в сусідній країні до багаторічних мінімумів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У квітні було щонайменше 21 український удар по російських нафтопереробних заводах, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, а також по інфраструктурі нафтопроводів, свідчать дані, зібрані Bloomberg на основі публічних заяв обох країн.

Україна посилила атаки на інфраструктуру противника, намагаючись скоротити надприбутки, які Москва отримує завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною з Іраном.

Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України сотнями дронів і ракет, тоді як мирні переговори буксують, а Вашингтон зосереджений на конфлікті на Близькому Сході.

У квітні було щонайменше дев'ять ударів по російській нафтопереробній галузі — це найвищий місячний рівень від початку року, показують зібрані Bloomberg дані.

Частота атак України на нафтооб'єкти РФ збільшилася Інфографіка Bloomberg

Це знизило середній обсяг переробки нафти в Росії до 4,69 мільйона барелів на добу — найнижчого показника з грудня 2009 року, за оцінками аналітичної компанії OilX.

Падіння обсягів переробки посилює тиск як на внутрішній ринок, де сезонний попит зростає, так і на світовий ринок нафтопродуктів, оскільки Росія є важливим експортером дизеля.

Нижчі обсяги переробки також обмежують здатність Росії нарощувати видобуток нафти, який уже кілька місяців залишається значно нижчим за її квоту в межах OPEC+.

Росії вдалося втримати завантаження сирої нафти в квітні у своїх ключових західних портах на рівні березня, попри триваючі атаки безпілотників, а в травні можливе навіть зростання.

16 квітня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій уразили кілька обʼєктів на нафтовому терміналі в чорноморського порту Туапсе Краснодарського краю РФ.

У ніч на 28 квітня дрони атакували морський термінал і нафтопереробний завод у російському Туапсе Краснодарського краю; російська влада повідомила, що масштабну пожежу гасять понад 160 рятувальників, було оголошено евакуацію мешканців.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати уражень нафтопереробних заводів у російських містах Туапсе та Ярославлі. Зокрема підтверджено знищення 24 та пошкодження чотирьох резервуарів в результаті ураження 20 квітня в районі нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.