Норвегия будет проверять страхование у "теневого флота" РФ

Норвегия объявила о начале проверок танкеров с иностранными флагами, которые проходят через ее воды.

Об этом со ссылкой на решение норвежского правительства пишет издание Regjeringen.no.

"Эти меры являются ответом на подобные политики европейских соседей Норвегии для сдерживания активности российского теневого флота и для того, чтобы суда имели соответствующий уровень страхового покрытия", - говорится в сообщении.

Норвегия начнет требовать информацию о страховом покрытии у иностранных танкеров, находящихся в норвежской экономической зоне, с 11 августа 2025 года

"Прежде всего меры направлены именно на суда, перевозящие российскую нефть, учитывая то, что сотни судов подпали под санкции, Россия все больше полагается на флот из старых нефтяных танкеров, которые и часто плохо обслуживаются, чтобы обойти ограничения на цену нефти, введенные G7", - отмечает Regjeringen.no.

Западные компании обычно избегают предоставления защиты и страхования от ответственности (P&I) для старых и санкционированных судов Это означает, что суда теневого флота обращаются к меньшим, низшего уровня страховщиков, поддерживаемых российским государством, что вызывает вопрос о достаточности покрытия в случае аварий или утечек, говорится в сообщении.

"Правительство Норвегии теперь намерено запрашивать на добровольной основе информацию о страховании у зарубежных нефтяных танкеров, входящих в ее 200-мильную исключительную экономическую зону. Однако нет прямых последствий или автоматических штрафов для судов, которые решат не отвечать на запросы или окажутся с недостаточным покрытием", - отмечает норвежское издание.

Regjeringen.no пишет, что "северные воды Норвегии стали свидетелями роста активности "теневого" флота, как со стороны нефтяных танкеров, так и со стороны газовозов с сжиженным природным газом".

Кольский полуостров России и его основной арктический порт Мурманск к востоку от Кыркенеса стали транзитным узлом для нефти, транспортируемой санкционированными танкерами. Данные автоматизированной системы идентификации (AIS) регулярно демонстрируют несколько таких судов, ожидающих в Баренцевом море у северного побережья Норвегии перед тем, как отправиться в Кольский залив для загрузки сырой нефти вблизи Мурманска.

"Более 440 судов теневого флота России уже подпадают под санкции Европейского Союза, причем несколько десятков регулярно проходят через прибрежные воды Норвегии. Проблема может обостриться в арктических водах Норвегии, поскольку массивный проект России "Восточное нефтяное" начнет свою работу в 2026 году; вместе с ним состоятся дополнительные грузы нескольких миллионов тонн сырой нефти", - говорится в публикации.

Напомним:

Как уже сообщалось, Германия ввела дополнительные меры для противодействия так называемому "теневому флоту" России в Балтийском море.

Швеция и Дания после Германии начали требовать страховые документы от танкеров, которые проходят через их территориальные воды в Балтийском море. Таким образом государства пытаются сдержать деятельность так называемого теневого флота России.

Ранее сообщалось, что Панамское морское управление заявило, что начат процесс отмены регистрации 17 судов, подпадающих под санкции США.

В мае Панама приняла решение отменить регистрацию 128 судов, связанных с Россией, после того, как они попали под санкции США, их союзников и ООН. Это решение касается преимущественно танкеров, часть из которых уже была изъята из реестра, а еще десятки ожидают изъятия

Отметим также, что в 2024 году норвежские нефтегазовые компании поставили рекордные объемы природного газа. А в 2022 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европе, заменив российские потоки, прекращенные после вторжения в Украину.