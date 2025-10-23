Незадекларовані 200 мільйонів гривень: на Полтавщині підозру вручили депутату міськради

На Полтавщині підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації повідомили депутату міської ради.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, під час подання декларацій за 2022–2024 роки депутат приховав наявні у нього і його близьких родичів віртуальні активи і правочини з ними на суму понад 200 млн грн.

"У 2025 році він подав уточнені документи, у яких частково задекларував нематеріальні активи та транзакції з ними, проте подані дані також не були достовірними", – повідомляє прокуратура.

Викриття проведено прокурорами Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та співробітниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

