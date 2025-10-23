Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Незадекларовані 200 мільйонів гривень: на Полтавщині підозру вручили депутату міськради

Андрій Муравський — 23 жовтня, 16:45
Незадекларовані 200 мільйонів гривень: на Полтавщині підозру вручили депутату міськради
Офіс генерального прокурора

На Полтавщині підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації повідомили депутату міської ради.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, під час подання декларацій за 2022–2024 роки депутат приховав наявні у нього і його близьких родичів віртуальні активи і правочини з ними на суму понад 200 млн грн.

"У 2025 році він подав уточнені документи, у яких частково задекларував нематеріальні активи та транзакції з ними, проте подані дані також не були достовірними", – повідомляє прокуратура.

Викриття проведено прокурорами Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України та співробітниками Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо:

Первомайському міському голові Миколаївської області за декларування недостовірної інформації на понад 5,3 млн грн повідомили про підозру.

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці. Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину – депутатцу від Слуги Народу Юлії Діденко.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн. Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів показав, що він не міг купити три машини за рахунок законних прибутків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Івана Калабашкіна, родичі якого володіють майном на $2 мільйони. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ після розслідування про майно його родичів.

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю 40,7 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

декларації прокуратура влада

прокуратура

Незадекларовані 200 мільйонів гривень: на Полтавщині підозру вручили депутату міськради
У справі про заволодіння 130 мільйонів на ремонті водогону, де фігурує Дубинський, нові підозри
Київські комунальники переплатили десятки мільйонів гривень за Інтернет-обладнання

Останні новини