Недостовірне декларування: підозру отримав Первомайський міський голова

Первомайському міському голові Миколаївської області за декларування недостовірної інформації на понад 5,3 млн грн повідомили про підозру.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Державне бюро розслідувань, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, повідомило про підозру Первомайському міському голові Миколаївської області, за декларування недостовірної інформації на понад 5,3 млн грн", – говориться у повідомленні.

Зокрема, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК виявило, що посадовець не задекларував відомості про понад 300 тис. грн на своїх банківський рахунках та фінансове зобов'язання дружини перед зятем на 5 млн грн.

"Позичені кошти дружина посадовця використала на придбання квартири у Первомайську вартістю понад 4 млн грн, згоду на придбання якої надав декларант", – повідомляє агентство.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 5,3 млн грн.

Посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей, передбачене Кримінальним кодексом України.

