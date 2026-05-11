Необгрунтовані активи: чиновник ДМС не задекларував кафе за 13 мільйонів гривень

Посадовцю Хмельницького міського відділу управління Державної міграційної служби повідомлено про підозру: він не задекларував кафе та офісні приміщення дружини вартістю понад 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру високопосадовцю Хмельницького міського відділу управління Державної міграційної служби та, за сумісництвом, депутату Чорноострівської селищної ради, який приховав у декларації майна вартістю понад 13 млн грн.

Ще восени 2023 року дружина посадовця стала власницею кафе та кількох офісних приміщень у селищі Чорний Острів Хмельницького району. Майно понад 900 кв м під час введення в експлуатацію оцінили у 13,7 млн грн, розповіли у ДБР.

"Цю вартість при заповненні декларації чиновник вирішив приховати, адже розумів, що вона не відповідає реальним доходам і загальним статкам подружжя", – стверджує ДБР.

Фігурант підозрюється в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Раніше вручили підозру ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн, оформлене на інших осіб – нерухомість та автомобілі Porsche і Mercedes.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику управління СБУ в Миколаївській області Віталію Герсаку, який у 2020–2021 роках набув активів на понад 22 млн грн, що значно перевищують його законні доходи.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Майже 46 тисяч українських держслужбовців "декларують бездомність" упродовж щонайменше двох років, а за останній рік – понад 64 тисячі посадовців.