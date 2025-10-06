Суди можуть стягнути на користь держави ще 109 мільйонів гривень – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

Про це повідомляє НАЗК.

Впродовж третього кварталу 2025 року НАЗК за результатами проведення моніторингів способу життя скерувало до правоохоронних органів 37 матеріалів. Щодо виявлених ознак необґрунтованих активів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) НАЗК скерувало 25 матеріалів на понад 109 млн грн", – говориться у повідомленні.

"В свою чергу САП звернулася до ВАКС із вісьмома позовами за матеріалами НАЗК про визнання необґрунтованими активів на понад 48,8 млн грн. Зокрема, п’ять позовів за матеріалами моніторингів способу життя, направленими у 2025 році", – повідомляє агентство.

Йдеться, зокрема, про майно на понад 8,6 млн грн, яке належать посадовцю Територіального сервісного центру ГСЦ МВС в Закарпатській області та активи на понад 4,2 млн грн, набуті депутатом міської ради Сумської області.

А також про активи на майже 7,5 млн грн київського поліцейського-начальника відділу боротьби з корупцією та активи на понад 2,2 млн грн поліцейського відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу України.

Також з липня по вересень 2025 року НАЗК скерувало на адресу правоохоронних органів 12 обґрунтованих висновків з ознаками незаконного збагачення на понад 285 млн грн.

За матеріалами, направленими у 2025 році, повідомлено про підозру у незаконному збагаченні депутату Зазимської сільської ради Броварського району та колишньому посадовцю ДП "Ліси України".

Правоохоронці скерували до суду два обвинувальні акти — також за матеріалами цього року, стосовно депутата Зазимської сільської ради та голови сільської ради Волинської області.

"Загалом з початку 2025 року НАЗК скерувало до правоохоронних органів 73 матеріали за результатами моніторингів способу життя", – повідомляє НАЗК.

До САП скеровано 49 матеріалів на близько 240 млн грн щодо виявлених ознак необґрунтованих активів.

САП звернулася до ВАКС із 28 позовами про визнання необґрунтованими активів за матеріалами НАЗК на майже 183 млн грн та їх стягнення в дохід держави.

Крім того, до правоохоронних органів скеровано 24 обґрунтованих висновків за результатами моніторингів способу життя з ознаками незаконного збагачення на 651 млн грн.

За матеріалами НАЗК правоохоронці скерували до суду чотири обвинувальні акти.

Агентство також звертає увагу, що 60% ухвалених рішень ВАКС у межах цивільної конфіскації ґрунтуються на матеріалах НАЗК.

Нагадаємо:

З початку року НАЗК провело 110 контролів щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців і встановило у деклараціях недостовірні відомості на понад 180 млн грн.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн. Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів показав, що він не міг купити три машини за рахунок законних прибутків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Івана Калабашкіна, родичі якого володіють майном на $2 мільйони. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ після розслідування про майно його родичів.

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю 40,7 млн грн.

У посадовиці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.