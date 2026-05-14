СБУ викрила схему, яка дозволяла Росії поповнювати "тіньовий флот"

Служба безпеки України викрила схему, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції і поповнювала так званий "тіньовий флот".

Про це повідомляє Служба безпеки України, а також Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє СБУ, за результатами комплексних заходів викрито міжнародне злочинне угруповання, яке на замовлення Російської Федерації" займалося купівлею морських суден для "тіньового флоту".

Як встановило розслідування, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці. Фігуранти підшукували та купували необхідні судна в європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж.

Після цього судна виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора громадянину України повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

За даними слідства, він був залучений до придбання морського судна в обхід санкційних обмежень та його подальшої передачі російській компанії, пов'язаній із нафтовою галуззю Росії.

Розслідування здійснюється у межах діяльності спільної слідчої групи, утвореної з Митною службою Фінляндії для протидії схемам функціонування так званого "тіньового флоту" РФ, повідомляє прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний діяв спільно з іншими особам. Вони організували придбання буксира через іноземну компанію та забезпечили його переміщення в інтересах російської сторони.

Щоб приховати фактичне призначення судна, його оформлювали нібито для подальшого використання поза межами Росії.

"Підозрюваний представляв інтереси компанії-покупця, готував і підписував документи щодо придбання буксира, а також організовував підготовку судна та екіпажу до виходу з порту", – зазначає прокуратура.

Після виходу з порту буксир змінив заявлений маршрут. Надалі дані про його місцезнаходження зникли з електронної системи відстеження суден.

Згодом судно було перереєстроване під прапором РФ, отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії.

За матеріалами провадження, ця компанія надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі та може виконувати роботи в інтересах підсанкційних російських суб'єктів.

Слідство вважає, що переданий буксир може використовуватися для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт.

"Такі судна є важливою частиною морської логістики рф і можуть забезпечувати функціонування так званого "тіньового флоту", за допомогою якого держава-агресор намагається обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту енергоресурсів", – наголошує прокуратура.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями проживання осіб, які можуть бути причетні до передачі буксира російській компанії. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи, а також грошові кошти на суму 54 750 доларів США та 37 900 євро.

Прокурори ініціювали застосування до підозрюваного запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Тривають слідчі дії щодо інших учасників, зокрема громадян іноземних держав, які могли бути причетні до придбання, документального супроводу, переміщення та передачі суден в інтересах рф.

Офіс генпрокурора подякував Митній службі Фінляндії за ефективну співпрацю.

Раніше капітану судна "тіньового" флоту Росії, громадянину однієї з країн Близького Сходу, вручили підозру: він відвідував тимчасово окуповані території, звідки вивозилася крадена в України продукція.

Росія планує збільшити кількість нафтових танкерів під своїм прапором – до цього її змушують дедалі частіші прецеденти затримань "тіньового флот", повідомила раніше Служба зовнішньої розвідки України.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що команда Міноборони активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокуванням російського "тіньового флоту".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.