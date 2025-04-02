АРМА знайшло в Іспанії маєток одеського депутата за 40 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю 40,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

АРМА розшукало будинок та земельну ділянку, що розташовані в одному з курортів південно-східного узбережжя Андалусії Іспанії. Також у депутата та його близьких виявили спортивний брендовий кроссовер та рахунки в іспанських банках.

У повідомленні йдеться, що активи шукали в межах співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає в цьому маєтку на території Іспанії.

Крім того, НАЗК виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн, включаючи нежитлові приміщення та квартири в Одесі, корпоративні права та автомобіль преміум-класу.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало на депозитні рахунки 9 млн грн арештованих коштів.