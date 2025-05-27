НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Калабашкіна, родичі якого володіють майном на $2 мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ Івана Калабашкіна після розслідування про майно його родичів.

Про це повідомляє НАЗК у відповідь на журналістський запит hromadske.

"З метою встановлення відповідності рівня життя заступника начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна наявним у нього та членів його сім’ї майну й одержаним ними доходам, Національне агентство 09.05.2025 ухвалило рішення щодо початку проведення моніторингу способу життя зазначеного суб’єкта декларування, – йдеться в повідомленні.

Раніше hromadske з'ясувало, що родичі заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ Івана Калабашкіна володіють майном майже на 2 млн доларів.

Йдеться про:

3 квартири в історичному центрі Києва, ринковою вартістю близько 710 тисяч доларів;

котедж за містом і 2 земельні ділянки, які сумарно сягають 870 тисяч доларів;

5 автівок вартістю близько 215 тисяч доларів і паркомісця на 140 тисяч доларів.

Згідно з розслідуванням, більшість майна придбана значно дешевше ринкової вартості. Сам посадовець та його родичі – психолог без слідів практики, лікарка, бухгалтерка та колишній працівник "Мотор Січі" – спілкуватися з журналістами не захотіли.

Журналісти з'ясували, що елітну нерухомість родина посадовця почала набувати саме після того, як Іван Калабашкін отримав керівну посаду в СБУ.

Нагадаємо:

Держгеонадр поновив усі три спецдозволи на розроблення й видобування корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції щодо дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.