Посадовця Нацполу змушують повернути державі три мільйони гривень

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Позов заявлено до Вищого антикорупційного суду. Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи, що були оформлені на родичів посадовця.

Прокуратура звернулася до суду на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ),

"Впродовж 2000–2021 років матір’ю, батьком та тещею посадовця набуто у приватну власність три автомобілі "Lexus ES 250", 2016 р.в., "Mercedez-Benz GLK 220CDI", 2011 р.в., "Mercedez-Benz GLE 350D", 2017 р.в., загальною вартістю понад 2,8 млн гривень", – говориться у повідомленні.

Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних прибутків. При чому з’ясувалося, що машинами користувалися посадовець і його дружина, а не родичі.

Щойно розпочався моніторинг способу життя посадовця, він продав дві з трьох автівок.

"За клопотанням прокурора суд наклав арешт на автомобіль, що є предметом спору, а також на активи посадовця на суму, еквівалентну вартості проданих транспортних засобів. Активи може бути стягнуто на користь держави", – говориться у повідомленні.

