На Запоріжжі викрили масштабну земельну схему

Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру голові однієї з територіальних громад Запорізького району, який організував масштабну схему незаконного заволодіння землями комунальної та державної власності.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Оформлюючи право власності на користь родичів, посадовець заволодів 14 земельними ділянками загальною площею 11 гектарів та вартістю понад 6,5 млн грн.

"Упродовж 2020-2022 років сільський голова, використовуючи службове становище та вплив на депутатський корпус, забезпечував безоплатну передачу земельних ділянок у власність підконтрольним особам", – розповідає прокуратура.

За даними слідства, для реалізації схеми залучив місцевого мешканця, який підшукував "номінальних власників" та сертифікованого інженера-землевпорядника, яка виготовляла технічну документацію з недостовірними даними.

У документах приховували, що частина земель належить до прибережної захисної смуги та лісового фонду.

Після отримання ділянок підконтрольні особи за заниженою вартістю або через договори дарування переоформлювали землю на близьких родичів посадовця.

Установлено, що за роки перебування на посаді з 2000 року сільський голова разом з родичами отримали у власність 265 земельних ділянок загальною площею понад 500 гектарів.

Правоохоронці перевіряють законність набуття цих активів та можливу причетність до схеми інших посадовців сільської ради, родичів землевпорядника та інших осіб, які не мали права на законне безоплатне їх отримання.

Також повідомлено про підозру пособникам – землевпоряднику та місцевому мешканцю, які сприяли незаконному виведенню земель лісового, водного фонду та сільськогосподарського призначення.

Суд обрав сільському голові запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Не погоджуючись із вказаним рішенням, прокурори готують апеляційну скаргу. Також на розгляді суду перебуває клопотання прокурора про відсторонення його від посади та накладення арешту на незаконно набуті активи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури, слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагаченні ексдепутату однієї з сільських рад на Вінниччині: він не задекларував десятки земельних ділянок, будинки, автомобілі, автозаправні станції та інше майно на майже 32 мільйона гривень.

Ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради вручили підозру: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн, оформлене на інших осіб – нерухомість та автомобілі Porsche і Mercedes.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику управління СБУ в Миколаївській області Віталію Герсаку, який у 2020–2021 роках набув активів на понад 22 млн грн, що значно перевищують його законні доходи.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.