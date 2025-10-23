Недостовірне декларування: судитимуть депутата Житомирської міської ради

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Житомирської міської ради за декларування недостовірних відомостей на понад 8,7 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК повідомляє, що обвинувальний акт скеровано Житомирським районним управлінням поліції ГУ НП в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.

Акт склали у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.

"За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило, що депутат приховав від декларування відомості про будинок відпочинку площею 168,2 кв.м, у м. Житомирі, яким користувався", – говориться у повідомленні.

"Під час досудового розслідування проведена оцінка цього обʼєкта, яка склала 8,5 млн грн. Крім того, депутат зазначив недостовірні відомості про власний дохід", – повідомляє НАЗК.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 8,7 млн грн.

Посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

