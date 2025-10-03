НАЗК виявило у деклараціях посадовців недостовірностей на 180 мільйонів гривень

З початку року НАЗК провело 110 контролів щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців і встановило у деклараціях недостовірні відомості на понад 180 млн грн.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК зазначає, що контроль щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців – це один з видів фінансового контролю, який покладено на агентство.

За результатами зазначених заходів Національне агентство направило до правоохоронних органів 26 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак декларування недостовірної інформації на понад 133 млн грн.

Суди винесли обвинувальні вироки у кримінальних провадженнях, розпочатих на підставі висновків НАЗК, десяти посадовцям та призначили їм покарання у вигляді штрафів. В одному з випадків декларанту присудили покарання у виді громадських робіт.

"Крім того, під час проведення контролю повноти заповнення декларацій НАЗК виявило ознаки подання посадовцями завідомо недостовірних відомостей на понад 41 млн грн", – зазначає агентство.

За вказаними фактами Агентство склало та направило до Національної поліції України 52 обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак порушення вимог фінансового контролю.

За рішеннями судів, на підставі протоколів Нацполіції, складених за висновками НАЗК, 22 особи були визнані винними у порушенні вимог декларування та оштрафовані.

"Варто зазначити, що найчастіше ознаки порушень у деклараціях Національне агентство виявляє у депутатів місцевих рад (39,7 %) та посадовців органів державної влади й місцевого самоврядування різних рівнів (32 %)", – говориться у публікації.

До прикладу, старосту сільської ради Вознесенського району Миколаївської області та депутата сільської ради Березівського району Одеської області суд визнав винними у декларуванні недостовірної інформації.

В першому випадку посадовця зобов’язав сплатити штраф, в другому – призначив покарання у виді 150 годин громадських робіт.

Обох декларантів суд також позбавив права обіймати посади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування на строк один рік.

Окрім цього, серед порушників вимог фінансового контролю залишаються й члени військово-лікарських комісій (ВЛК). Зокрема, одного посадовця ВЛК в Одеській області за внесення недостовірних відомостей у декларацію на понад 10,3 млн грн суд оштрафував та позбавив права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на один рік.

Відомості про суб’єктів декларування також внесли до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

НАЗК нагадає, що під час проведення контролю щодо повноти заповнення декларації публічного службовця, програмні засоби НАЗК розраховують показник ступеня повноти відомостей у декларації, тобто числовий показник рівня обсягу і змісту відображених у декларації відомостей в порівнянні з інформацією, яка міститься в державних реєстрах.

Уповноважені особи Агентства порівнюють обсяг і зміст відображених відомостей з даними, наявними в інформаційно-телекомунікаційних і довідкових системах, реєстрах, банках даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, інших джерел інформації з метою виявлення недостовірних відомостей у декларації.

За результатами проведення контролю складається та підписується акт про результати проведення контролю щодо повноти заповнення декларації у двох примірниках, один з яких надсилається декларанту.

За подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися до відповідальності – кримінальної, адміністративної та дисциплінарної.

