Продаж вейпів: директор БЕБ пропонує посилення відповідальності або легалізацію

Ринок вейпів потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та реальних умов для ведення бізнесу "в білу" або ж суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж.

Таку думку висловив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський після того, як БЕБ разом із Національною поліцією провели у 12 регіонах України масштабну операцію з припинення їх нелегального обігу вейпів.

"Підпільні цехи, контрафакт, нелегальні точки продажу – ми системно виявляємо та припиняємо їхню діяльність.

Але давайте чесно: вже завтра можуть з'явитися нові. Бо поки що держава переважно бореться з наслідками, а не з причинами", – зазначив Цивінський.

За його словами, не можна нескінченно "гасити пожежі", коли система продовжує створювати умови для тіньового ринку.

"Вже час переходити від обговорення проблеми до створення правил, які зламають економіку тіньового ринку в цьому сегменті", - додав директор БЕБ.

В Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року.