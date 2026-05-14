Підпільне виробництво алкоголю: БЕБ вилучило продукцію на 4,7 мільйона гривень

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільне виробництво алкогольних напоїв, які продавали під виглядом відомих торговельних марок.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, а також Київська міська прокуратура.

Детективи БЕБ викрили незаконне виробництво та збут алкогольної продукції у Києві та Чернігівській області. Із незаконного обігу вилучено контрафактної продукції та обладнання орієнтовною вартістю 4,7 мільйона гривень.

До викриття схеми були залучені детективи головного підрозділу детективів БЕБ, територіального управління БЕБ у м. Києві та департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ України.

Слідством встановлено, що фігуранти організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та реалізацію підакцизних товарів. Крім того, учасники групи легалізовували кошти, одержані від протиправної діяльності.

Встановлено, зокрема, що кияни організували підпільний цех, що забезпечував повний цикл виготовлення алкоголю.

Готову продукцію, вироблену на власному обладнанні, фасували у пластикову тару та пакети типу "тетрапак". Згодом її розливали у пляшки та пакували з метою реалізації під виглядом відомих брендів алкоголю.

Детективи БЕБ провели обшуки у Києві та на Чернігівщині. Під час слідчих дій вилучено понад 45 тис. літрів спиртовмісних рідин, 688 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для виробництва та фасування продукції, транспортні засоби, мобільні телефони та документацію.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

